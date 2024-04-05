Fenerbahçe’nin Süper Kupa planı: 9 oyuncuyla...

Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımından 9 oyuncuyla çıkacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 12:38
Fenerbahçe’nin Süper Kupa planı: 9 oyuncuyla...
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Fenerbahçe’de gündem Süper Kupa maçı. 

Sarı-lacivertlilerin 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak maç için belirlediği plan netlik kazandı.

Başkan Vekili Erol Bilecik’in 3 Nisan’da açıkladığı yönetim kurulu kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmişti.

Bu bildirime göre Fenerbahçe, Süper Kupa maçının tarihinin değişmemesi ve maça yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya 19 yaş altı takımıyla (U19) çıkma kararı almıştı.

Sarı lacivertlilerin bu istekleri Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kabul görmedi. Fenerbahçe, Şanlıurfa’ya 9 genç futbolcuyla gitme planını uygulayacak. 

TRT Spor'un haberine göre, bu futbolculardan 3 tanesinin sakatlandığını belirterek kenara gelmesi bekleniyor.

Talimatların, bir takımın 7 kişiden az futbolcuyla müsabakaya devam etmesini engellemesi nedeniyle maç tatil edilecek.

Fenerbahçe kafilesi, aynı akşam İstanbul’a dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerin 19 yaş altı futbol takımı, U-19 Elit A Ligi’nde liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Kupa maçının olduğu gün Bitexen Giresunspor ile maçı bulunan genç futbolcuların ligdeki geleceği adına Fenerbahçe yönetimi bu maç hakkında da erteleme talebinde bulundu.


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