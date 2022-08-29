Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'a Brezilya kancası!

Teknik Direktör Tite ile 2022 Dünya Kupası'nın ardından yollarını ayıracağı belirtilen Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'u takımın başına getirmeyi planladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:28
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'a Brezilya kancası!
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Güney Amerika'dan gelen haberler Fenerbahçeli taraftarların moralini bozdu.

Brezilya ve Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Brezilya Futbol Federasyonu, kasım ayında başlayacak 2022 Dünya Kupası'nın ardından Tite ile yolları ayırmayı planlıyor. Tecrübeli teknik direktörün yerine düşünülen isimlerin başında ise Jorge Jesus geliyor.

ÖNEMLİ BİR ADAY

Jesus'un aynı dili konuşması, Flamengo ile başardıkları nedeniyle önemli bir aday olduğu belirtildi. Tecrübeli teknik direktör de daha önce yaptığı açıklamada, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın kendisi için bir hayal olduğunu dile getirmişti. Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek.  


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