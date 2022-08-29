Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'a Brezilya kancası!
Teknik Direktör Tite ile 2022 Dünya Kupası'nın ardından yollarını ayıracağı belirtilen Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'u takımın başına getirmeyi planladığı iddia edildi.
Güney Amerika'dan gelen haberler Fenerbahçeli taraftarların moralini bozdu.
Brezilya ve Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Brezilya Futbol Federasyonu, kasım ayında başlayacak 2022 Dünya Kupası'nın ardından Tite ile yolları ayırmayı planlıyor. Tecrübeli teknik direktörün yerine düşünülen isimlerin başında ise Jorge Jesus geliyor.
ÖNEMLİ BİR ADAY
Jesus'un aynı dili konuşması, Flamengo ile başardıkları nedeniyle önemli bir aday olduğu belirtildi. Tecrübeli teknik direktör de daha önce yaptığı açıklamada, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın kendisi için bir hayal olduğunu dile getirmişti. Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Peker, yeni video yayımladı
- 7 isim için harekete geçildi
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- Ormanda yürümek artık ücretli
- Taliban duyurdu: Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu