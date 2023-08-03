Marsilya Başkanı Longoria'dan Cengiz Ünder açıklaması: 'Anlaşma yapmaya yakındık'

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Cengiz Ünder'in durumu hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:48
Marsilya Başkanı Longoria'dan Cengiz Ünder açıklaması: 'Anlaşma yapmaya yakındık'
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Milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi hakkında Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria açıklamalarda bulundu.

"CENGİZ HALA BİZİMLE"

Yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang'ın imza töreninde konuşan Longoria, "Cengiz Ünder hala bizimle. Dün onu çağırdık ve normal bir şekilde idmana çıktı" dedi.

"ANLAŞMAYA YAKINDIK"

Cengiz için bir kulüple anlaşmak üzere olduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söyleyen Longoria, "Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Cengiz için birçok teklif olduğunu söyleyen Longoria, "Masada birçok takımdan teklif var şu anda Cengiz için. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru" sözlerini sarf etti.


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