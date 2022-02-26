Fenerbahçe'ye 'Geççek' göndermesi
UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag-Fenerbahçe karşılaşmasını Azeri televizyonuna anlatan spiker Nurlan Valihoğlu'nun Fenerbahçe sözleri gündem oldu. Valihoğlu, sarı-lacivertli futbolcular ve teknik direktör İsmail Kartal'ı sert bir dille eleştirirken Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı üzerinden Fenerbahçe yorumu yaptı.
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Çekya takımı Slavia Prag'a her iki maçta da 3-2 yenilerek turnuvaya erken havlu attı. Avrupa'da oynanan futbol sadece Türkiye'yi değil, kardeş ülke Azerbaycan'da da umutsuzluğa sebep oldu.
YORUMLARI GÜNDEM OLDU
Karşılaşmayı Azerbaycan televizyonu CBS Sport TV naklen yayınlarken spiker ve yorumcu Nurlan Valihoğlu'nun yorumlarıyla sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya hesabında Fenerbahçe paylaşımlarıyla dikkat çeken Valihoğlu'nun yaptığı yorumlar şöyle:???????
'AMA BU DA GEÇER'
"Fenerbahçe’yi sahada bu kadar aciz görmek tüm arkadaşları ve beni kahrediyor. Ama bu da geçer. Tarkan’ın yakında okuduğu çok güzel şarkı gibi geççek dostlar geççek.”
'NİHAYET SOSA'YI ÇIKARMAYI AKIL EDEBİLDİ'
"Görelim İsmail Kartal kimleri çıkaracak? Nihayet Sosa'yı çıkarmanın lazım olduğunu akıl edebildi İsmail Kartal... Ozan Tufan giriyor... Fenerbahçe tarihini ders verip anlatmak lazım.???????"
'BU FUTBOLCULARA FENERBAHÇE TARİHİNİ ANLATMAK LAZIM'
"Fenerbahçe formasının ağırlığını hissetmeden sahaya çıkmak günahtır. Bu futbolculara Fenerbahçe tarihini ders verip anlatmak lazım, belki bu futboldan utanırlar.???????"
'BASKETBOLDA BU KADAR HÜCUM YAPILMIYOR!'
"Fenerbahçe basketbolda yıllardır Real Madrid'e eziyet çektirir. Ama futbolda Slavia Prag'dan eziyet çekiyor. Prag, 20 hücum yaptı, basketbolda bu kadar hücum yapılmıyor."
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