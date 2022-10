Fenerbahçe'de Arda Güler neden oynamıyor?: Jorge Jesus'un tercihi ortaya çıktı!

Altyapıdaki performansıyla dikkat çekip A takımda klasını konuşturan Arda, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Forma şansı bulduğu her anı çok iyi değerlendiren, topu ayağına aldığı her an izleyenleri heyecanlandıran ve 12 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan genç yetenek, 2022/23 sezonunda 10 numaralı formanın sahibi oldu.