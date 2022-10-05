Fenerbahçe'de Arda Güler neden oynamıyor?: Jorge Jesus'un tercihi ortaya çıktı!

Fanatik’in haberine göre, Arda’nın toplu oyunda her ne kadar iyi olsa da topsuz oyundaki performansından memnun olmayan Jesus, genç futbolcunun daha iyi olması gerektiğini düşünerek çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Öte yandan Sarı-lacivertli takımdaki bir diğer kayıp ise Miha Zajc. Sloven futbolcunun fizik ve kondisyonunu yeterli bulmayan Jesus; Crespo, Mert Hakan, İsmail Yüksek ve Arao’dan sonra 5. seçenek olarak bekleyişini sürdürüyor.