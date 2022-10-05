Fenerbahçe'de Arda Güler neden oynamıyor?: Jorge Jesus'un tercihi ortaya çıktı!

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 11:14
<p>Fenerbahçe’de Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken, bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi.</p>

Fenerbahçe’de Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken, bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi.

<p>Ligde geride kalan 7 karşılaşmada; 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 de beraberlik alan sarı-lacivertlilerde; Miha Zajc ve Arda Güler kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor.</p>

Ligde geride kalan 7 karşılaşmada; 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 de beraberlik alan sarı-lacivertlilerde; Miha Zajc ve Arda Güler kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor.

<p>Portekizli teknik adam, Arda Güler ile ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu. Arda’yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz görüyor.</p>

Portekizli teknik adam, Arda Güler ile ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu. Arda’yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz görüyor.

<p>Fanatik’in haberine göre, Arda’nın toplu oyunda her ne kadar iyi olsa da topsuz oyundaki performansından memnun olmayan Jesus, genç futbolcunun daha iyi olması gerektiğini düşünerek çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Öte yandan Sarı-lacivertli takımdaki bir diğer kayıp ise Miha Zajc. Sloven futbolcunun fizik ve kondisyonunu yeterli bulmayan Jesus; Crespo, Mert Hakan, İsmail Yüksek ve Arao’dan sonra 5. seçenek olarak bekleyişini sürdürüyor.</p>

Fanatik’in haberine göre, Arda’nın toplu oyunda her ne kadar iyi olsa da topsuz oyundaki performansından memnun olmayan Jesus, genç futbolcunun daha iyi olması gerektiğini düşünerek çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Öte yandan Sarı-lacivertli takımdaki bir diğer kayıp ise Miha Zajc. Sloven futbolcunun fizik ve kondisyonunu yeterli bulmayan Jesus; Crespo, Mert Hakan, İsmail Yüksek ve Arao’dan sonra 5. seçenek olarak bekleyişini sürdürüyor.

<p>Altyapıdaki performansıyla dikkat çekip A takımda klasını konuşturan Arda, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Forma şansı bulduğu her anı çok iyi değerlendiren, topu ayağına aldığı her an izleyenleri heyecanlandıran ve 12 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan genç yetenek, 2022/23 sezonunda 10 numaralı formanın sahibi oldu.</p>

Altyapıdaki performansıyla dikkat çekip A takımda klasını konuşturan Arda, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Forma şansı bulduğu her anı çok iyi değerlendiren, topu ayağına aldığı her an izleyenleri heyecanlandıran ve 12 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan genç yetenek, 2022/23 sezonunda 10 numaralı formanın sahibi oldu.

<p>Önceki günlerde de ünlü yayın organı The Guardian, geleceğin 60 yıldız adayını belirledi. Türkiye'den bu listeye Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçeli Arda Güler dahil edildi.</p>

Önceki günlerde de ünlü yayın organı The Guardian, geleceğin 60 yıldız adayını belirledi. Türkiye'den bu listeye Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçeli Arda Güler dahil edildi.

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