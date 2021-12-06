Ferdi Kadıoğlu'ndan Vitor Pereira açıklaması: Bana öz güven aşılıyor

06 Aralık 2021 Pazartesi, 09:56

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kendi performansıyla ilgili sorulan soruya Ferdi Kadıoğlu, “Bu akşam galip geldiğimiz için çok mutluyum. Takım olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ve 4-0'lık neticeden dolayı oldukça mutlu olduğumu ifade edebilirim. Hocayla ilgili şunları söyleyebilirim; bana öz güven aşıladığını düşünüyorum. Aynı şekilde bana oynamak adına şans veriyor. Sahada özgürlük tanıyor. Bunlar benim için farklar. En önemlisi bugün galip gelmekti. Bundan gururlu ve mutuyuz” yanıtını verdi.

Maçla ilgili ve görev aldığı pozisyonla ilgiliyse Ferdi, “Sadece ofansif anlamda değil, defansif olarak da görevlerimi yerine getirmem gerekiyor. Hafta hafta daha iyi işler yapabileceğimi, daha iyi duruma gelebileceğimi düşünüyorum. Ben zaten defansif olarak da bana verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyorum. Bu akşamdan dolayı çok mutluyum, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Umarım bu tip galibiyetleri önümüzdeki haftalarda almaya devam ederiz” diye konuştu.