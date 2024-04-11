Fernando Alonso'dan Aston Martin kararı!

İspanyol pilot Fernando Alonso, 2026 sezonu sonuna dek Aston Martin için yarışacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 20:47
Fernando Alonso'dan Aston Martin kararı!
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Aston Martin, iki kez dünya şampiyonu pilotları Fernando Alonso ile olan sözleşmelerini 2026 sezonunun sonuna kadar uzattıklarını açıkladı.

2023'ten bu yana Aston Martin ile yarışan Alonso, böylelikle 2025 sezonuna ek olarak yeni kuralların geleceği 2026 sezonunda da direksiyon başına geçmiş olacak. Alonso'nun kontratında 2027 için de opsiyon bulunuyor.

Son birkaç aydır adı hem Mercedes hem de Red Bull koltuğu ile anılan Alonso'nun Aston Martin'de kalacağının netleşmesiyle, İspanyol pilotun geleceğiyle ilgili bazı söylentiler de son buldu.

Formula 1'de bu sezon sonunda neredeyse griddeki isimlerin yarısının sözleşmesi bitiyor ve griddeki koltukların yarısı önümüzdeki sezon için boş. Buna bir Mercedes bir de Red Bull koltuğu dahil. Hâl böyle olunca Alonso'nun adı hem Red Bull hem de Mercedes koltuğuyla anılmaktaydı. Özellikle de Alonso'nun 2025 için Red Bull'a geçebileceğine dair birçok söylenti ortaya atılmaktaydı.

ADAY EKSİLDİ

Alonso, ilk tercihinin Aston Martin olacağını vurgulamış ama Mercedes ve Red Bull'daki boş koltukların farkında olduğunu söylemişti.

İspanyol pilotun Aston Martin'de kalmayı tercih etmeisyle, 2025 Red Bull ve Mercedes koltukları için bir aday eksilmiş oldu.


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