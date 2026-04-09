Fernando Hierro'dan Fenerbahçe'ye ziyaret: 'Futbolu böylesine tutkuyla yaşamaları gerçekten muhteşem!'

Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın sportif direktörlüğünü yapan Real Madrid efsanesi Fernando Hierro, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpte temaslarda bulunan Hierro, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe'nin köklü yapısına vurgu yaparken, kulübün futbol kültürüne de övgüde bulundu.

Fernando Hierro paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe gibi köklü ve tarihi bir kulübü ziyaret etmek benim için büyük bir zevkti.

Davet için Devin Özek'e çok teşekkür ederim. Kendisi, yaptığı harika işlerden dolayı profesyonel anlamda takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir sportif direktör. Futbolu böylesine tutkuyla yaşamaları gerçekten muhteşem!"