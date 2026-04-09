Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fernando Hierro'dan Fenerbahçe'ye ziyaret: 'Futbolu böylesine tutkuyla yaşamaları gerçekten muhteşem!'

Fernando Hierro'dan Fenerbahçe'ye ziyaret: 'Futbolu böylesine tutkuyla yaşamaları gerçekten muhteşem!'

9.04.2026 11:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fernando Hierro'dan Fenerbahçe'ye ziyaret: 'Futbolu böylesine tutkuyla yaşamaları gerçekten muhteşem!'

Real Madrid'in efsane kaptanlarından Fernando Hierro, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti.

Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın sportif direktörlüğünü yapan Real Madrid efsanesi Fernando Hierro, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpte temaslarda bulunan Hierro, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe'nin köklü yapısına vurgu yaparken, kulübün futbol kültürüne de övgüde bulundu.

Fernando Hierro paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe gibi köklü ve tarihi bir kulübü ziyaret etmek benim için büyük bir zevkti.

Davet için Devin Özek'e çok teşekkür ederim. Kendisi, yaptığı harika işlerden dolayı profesyonel anlamda takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir sportif direktör. Futbolu böylesine tutkuyla yaşamaları gerçekten muhteşem!"

İlgili Konular: #fenerbahçe #ziyaret #Devin Özek

İlgili Haberler

