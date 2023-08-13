Fernando Muslera: 'Daha iyi olacağız'
Galatasaray'da Fernando Muslera Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'la golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray'da Fernando Muslera Kayserispor maçını değerlendirdi.
90 dakikayı değerlendiren Muslera, "İlk maçımız.Yeni sezonun ilk maç en zorudur. İkinci yarıda daha üstün oynadığımızı düşünüyorum. Fırsatlar yakaladık. Rakip de iyi savunma yaptı. Fiziksel olarak birçok takım arkadaşım daha iyi duruma geliyor. Daha iyi olacağız. Bu, birçok maçın ilki. Performans açısından memnunuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.
SÜPER LİG'DEKİ REKABET ARTTI
Fernando Muslera ayrıca, "Bu sene yoğun bir yıl olacak. Çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Süper Lig'deki rekabet arttı. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde maçımız var. Önce o maça sonrasında Trabzonspor maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
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