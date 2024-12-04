Fernando Muslera Galatasaray'da kalacak mı? Dursun Özbek açıkladı!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 38 yaşındaki Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında görüşlerini aktardı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Muslera'nın kararı kendisinin vereceğini açıklayan Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"Fernando Muslera yaşı itibariyle kendi kararını verecek. Muslera burada dört kontrat yaptı, üçünü ben yaptım. 'Geçen dördüncü kontratı yapacak mıyız?' dedi, şakalaştık. Kendi performansına ne kadar güvendiğine bağlı yeni sözleşme. Böyle başarılı bir kaptanınızın olmasını istersiniz. Ailesi Uruguay'da, orada bir takım almış ve onun hayaliyle yatıp kalkıyor."
Etiketler: #fernando muslera #galatasaray #dursun özbek #Sözleşme
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