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KAP'a bildirildi: Galatasaray'dan sermaye artırımı kararı!

KAP'a bildirildi: Galatasaray'dan sermaye artırımı kararı!

1.07.2025 09:51:00
Güncellenme:
AA
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KAP'a bildirildi: Galatasaray'dan sermaye artırımı kararı!

Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde 8,1 milyar liralık sermaye artırımına gidildiğini açıkladı.

Galatasaray, 8,1 milyar liralık sermaye artırımına gidildiğini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, bedelli sermaye artırımının yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi.

YÜZDE SEKSENİ BANKALAR BİRLİĞİ'NE

Bildirime göre, 27 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar lira olan mevcut sermayenin 8,1 milyar lira arttırılarak (Yüzde 150) 13,5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.

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