Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fernando Muslera yeni takımını açıkladı: 'Katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum'

Fernando Muslera yeni takımını açıkladı: 'Katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum'

23.06.2025 16:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fernando Muslera yeni takımını açıkladı: 'Katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum'

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, Estudiantes'e transfer olacağını söyledi.

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, yeni takımını açıkladı.

Uruguaylı file bekçisi, Arjantin'den Estudiantes'e imza atacağını söyledi.

Muslera, "Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve katıldığım kulüpten çok heyecanlıyım. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Düşündüğüm teklifler Penarol ve Estudiantes'ti" dedi.

Fernando Muslera, "Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Fernando Muslera, Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar sürecek bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.

İlgili Konular: #fernando muslera #Estudiantes

İlgili Haberler

Fernando Muslera'nın yeni takımındaki maaşı ortaya çıktı!
Fernando Muslera'nın yeni takımındaki maaşı ortaya çıktı! Süper Lig ekibi Galatasaray ile yollarını ayırarak Arjantin kulübü Estudiantes'e imza atacağı ifade edilen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın alacağı ücret ortaya çıktı.
Fernando Muslera'dan yıllar sonra 'Türkçe' itirafı!
Fernando Muslera'dan yıllar sonra 'Türkçe' itirafı! Galatasaray’da 14 sezon geçiren ve sarı-kırmızılı kariyerine nokta koyan Fernando Muslera, kulübün YouTube kanalına özel samimi açıklamalarda bulundu.
Menajeri resmen duyurdu: Muslera'nın yeni takımı belli oluyor!
Menajeri resmen duyurdu: Muslera'nın yeni takımı belli oluyor! Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın menajeri, Uruguaylı eldivenin yeni adresini duyurdu.