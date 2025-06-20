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Menajeri resmen duyurdu: Muslera'nın yeni takımı belli oluyor!

Menajeri resmen duyurdu: Muslera'nın yeni takımı belli oluyor!

20.06.2025 16:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Menajeri resmen duyurdu: Muslera'nın yeni takımı belli oluyor!

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın menajeri, Uruguaylı eldivenin yeni adresini duyurdu.

14 yıllık Galatasaray kariyerini noktalayan Fernando Muslera, yeni bir maceraya atılıyor.

Tecrübeli eldiven geleceğiyle ilgili nihai kararı verirken, resmi açıklama Muslera'nın menajeri Rodrigo Lubetkin'den geldi.

Radio La Cielo'ya konuşan Rodrigo Lubetkin, Penarol'ün yerine Estudiantes'in teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan Muslera'nın menajeri, "Masada Penarol ile Estudiantes kaldı, tercih Estudiantes'ten yana oldu. Penarol ile görüşmeler uzarken Estudiantes kararlı davrandı, bu da Nando için çok değerliydi. Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve hatta Türkiye'de bir yıl daha kalma gibi seçenekleri kabul etmedik" dedi.


İlgili Konular: #fernando muslera #Estudiantes

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