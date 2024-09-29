Fernando Muslera'dan dikkat çeken paylaşım: 'Az kaldı'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 12:31

Güncelleme: 29.09.2024 - 12:56

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı eldiven, Türkçe "Az kaldı" notuyla birlikte kum saati emojisi kullandı.

Fernando Muslera'nın paylaşımı:

MUSLERA'NIN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Fernando Muslera, 15 gole engel olamadı. Tecrübeli file bekçisi 2 maçta ise kalesini gole kapattı.