Fernando Muslera'dan dikkat çeken paylaşım: 'Az kaldı'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı.

Fernando Muslera'dan dikkat çeken paylaşım: 'Az kaldı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 12:31

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı eldiven, Türkçe "Az kaldı" notuyla birlikte kum saati emojisi kullandı.

Fernando Muslera'nın paylaşımı:

MUSLERA'NIN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Fernando Muslera, 15 gole engel olamadı. Tecrübeli file bekçisi 2 maçta ise kalesini gole kapattı.


Etiketler: #fernando muslera #galatasaray #kasımpaşa

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