Fernando Muslera'dan kariyer rekoru: Avrupa'nın önemli isimlerini geride bıraktı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. 37 yaşındaki file bekçisi Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:13
Fernando Muslera'dan kariyer rekoru: Avrupa'nın önemli isimlerini geride bıraktı!
Abone Ol google-news

Galatasaray, Fernando Muslera'nın başarılı performansının da büyük etkisiyle Süper Lig ve Avrupa'da şampiyonluk kovalarken Uruguaylı eldiven kariyer sezonunu yaşıyor.

MUSLERA EN İYİ PERFORMANSINDA

Galatasaray'daki 13. sezonunu yaşayan Muslera, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi.

Göz Atın
Kura çekimi yapıldı: Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Kura çekimi yapıldı: Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması: 'Neyiniz var neyiniz yok ipotekli'

Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması: 'Neyiniz var neyiniz yok ipotekli'

NTV Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı. Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu.

Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle:

Sezon 
Maç Sayısı
Yediği Gol
Maç Başı Ortalama
2023-24
25 
14 
0,56
2022-23
33 
26 
0,79
2021-22
25 
31 
1,24
2020-21
22 
20 
0,91
2019-20
26 
19 
0,73
2018-19 
33 
32 
0,97
2017-18
33331
2016-17 
34 
40 
1,18
2015-16
33 
46 
1,39
2014-15
32 
34 
1,06
2013-14
29 
25 
0,86
2012-13
33331
2011-12
33 
23 
0,7

AVRUPA'DA İLK 3'TE

Muslera, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi. Uruguaylı file bekçisi, yerel liginde en az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında Hollanda ekibi PSV'den Arjantinli Walter Benitez ve İtalya'nın Inter takımından İsviçreli Yann Sommer ile ilk 3'te yer aldı. Kalesinde 10 gol gören Benitez 0,45, 12 gol yiyen Sommer 0,5 ve 14 gole engel olamayan Muslera 0,56 maç başı ortalama tutturdu.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen ilk 10 kaleci ve ortalamaları şu şekilde:

KaleciTakımMaç SayısıYediği GolMaç Başı Ortalama
Walter Benitez
PSV 
22 
10 
0,45
Yann Sommer
Inter 
24 
12 
0,5
Fernando Muslera
Galatasaray
25 
14 
0,56
Marcin Bulka
Nice 
22 
15 
0,68
Wojciech Szczesny
Juventus 
23 
16 
0,7
Lukas Hradecky
Bayer Leverkusen
21 
15 
0,71
Diogo Costa
Porto 
22 
16 
0,73
Michele Di Gregorio
Monza 
22 
170,77
Lucas Chevalier
Lille 
22 
17
0,77
Vanja Milinkovic-Savic
Torino 
23 
18 
0,78



fernando muslera haberleri galatasaray haberleri süper lig haberleri Avrupa haberleri

İlgili Haberler

Sparta Prag hazırlıkları devam ediyor: Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye sürpriz!

Sparta Prag hazırlıkları devam ediyor: Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye sürpriz!
Sparta Prag - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Sparta Prag - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Mete Vardar'dan dikkat çeken açıklamalar: Fenerbahçe ve Galatasaray mesajı!

Mete Vardar'dan dikkat çeken açıklamalar: Fenerbahçe ve Galatasaray mesajı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lezzet Dolu Bir Trakya Şehri: Tekirdağ

Lezzet Dolu Bir Trakya Şehri: Tekirdağ
Tiny House nedir? Tiny House modelleri ve projeleri neler?

Tiny House nedir? Tiny House modelleri ve projeleri neler?
Kim Milyoner Olmak İster'de joker kullandığı soru ile herkesi şaşırttı: İşte Milyoner’e damga vuran o soru...

Kim Milyoner Olmak İster'de joker kullandığı soru ile herkesi şaşırttı: İşte Milyoner’e damga vuran o soru...
Marsilya’da Gattuso dönemi sona erdi!

Marsilya’da Gattuso dönemi sona erdi!
Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme!

Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme!
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: ‘Onları evinde yeneceğiz’

İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: ‘Onları evinde yeneceğiz’
'2000 ruhu' benzetmesi yapmıştı: Efsane isimler Okan Buruk'a yanıt verdi!

'2000 ruhu' benzetmesi yapmıştı: Efsane isimler Okan Buruk'a yanıt verdi!
21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!