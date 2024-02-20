Fernando Muslera'dan kariyer rekoru: Avrupa'nın önemli isimlerini geride bıraktı!

Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:13

Güncelleme: 20.02.2024 - 16:13

Galatasaray, Fernando Muslera'nın başarılı performansının da büyük etkisiyle Süper Lig ve Avrupa'da şampiyonluk kovalarken Uruguaylı eldiven kariyer sezonunu yaşıyor.

MUSLERA EN İYİ PERFORMANSINDA

Galatasaray'daki 13. sezonunu yaşayan Muslera, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi.

NTV Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı. Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu.

Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle:

Sezon

Maç Sayısı

Yediği Gol

Maç Başı Ortalama

2023-24

25

14

0,56

2022-23

33

26

0,79

2021-22

25

31

1,24

2020-21

22

20

0,91

2019-20

26

19

0,73

2018-19

33

32

0,97

2017-18

33 33 1 2016-17

34

40

1,18

2015-16

33

46

1,39

2014-15

32

34

1,06

2013-14

29

25

0,86

2012-13

33 33 1 2011-12

33

23

0,7



AVRUPA'DA İLK 3'TE

Muslera, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi. Uruguaylı file bekçisi, yerel liginde en az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında Hollanda ekibi PSV'den Arjantinli Walter Benitez ve İtalya'nın Inter takımından İsviçreli Yann Sommer ile ilk 3'te yer aldı. Kalesinde 10 gol gören Benitez 0,45, 12 gol yiyen Sommer 0,5 ve 14 gole engel olamayan Muslera 0,56 maç başı ortalama tutturdu.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen ilk 10 kaleci ve ortalamaları şu şekilde:

Kaleci Takım Maç Sayısı Yediği Gol Maç Başı Ortalama Walter Benitez

PSV

22

10

0,45

Yann Sommer

Inter

24

12

0,5

Fernando Muslera

Galatasaray

25

14

0,56

Marcin Bulka

Nice

22

15

0,68

Wojciech Szczesny

Juventus

23

16

0,7

Lukas Hradecky

Bayer Leverkusen

21

15

0,71

Diogo Costa

Porto

22

16

0,73

Michele Di Gregorio

Monza

22

17 0,77

Lucas Chevalier

Lille

22

17

0,77

Vanja Milinkovic-Savic

Torino

23

18

0,78





