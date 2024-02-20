Fernando Muslera'dan kariyer rekoru: Avrupa'nın önemli isimlerini geride bıraktı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. 37 yaşındaki file bekçisi Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın başarılı performansının da büyük etkisiyle Süper Lig ve Avrupa'da şampiyonluk kovalarken Uruguaylı eldiven kariyer sezonunu yaşıyor.
MUSLERA EN İYİ PERFORMANSINDA
Galatasaray'daki 13. sezonunu yaşayan Muslera, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi.
NTV Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı. Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu.
Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle:
|Sezon
|Maç Sayısı
|Yediği Gol
|Maç Başı Ortalama
|2023-24
|25
|14
|0,56
|2022-23
|33
|26
|0,79
|2021-22
|25
|31
|1,24
|2020-21
|22
|20
|0,91
|2019-20
|26
|19
|0,73
|2018-19
|33
|32
|0,97
|2017-18
|33
|33
|1
|2016-17
|34
|40
|1,18
|2015-16
|33
|46
|1,39
|2014-15
|32
|34
|1,06
|2013-14
|29
|25
|0,86
|2012-13
|33
|33
|1
|2011-12
|33
|23
|0,7
AVRUPA'DA İLK 3'TE
Muslera, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi. Uruguaylı file bekçisi, yerel liginde en az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında Hollanda ekibi PSV'den Arjantinli Walter Benitez ve İtalya'nın Inter takımından İsviçreli Yann Sommer ile ilk 3'te yer aldı. Kalesinde 10 gol gören Benitez 0,45, 12 gol yiyen Sommer 0,5 ve 14 gole engel olamayan Muslera 0,56 maç başı ortalama tutturdu.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen ilk 10 kaleci ve ortalamaları şu şekilde:
|Kaleci
|Takım
|Maç Sayısı
|Yediği Gol
|Maç Başı Ortalama
|Walter Benitez
|PSV
|22
|10
|0,45
|Yann Sommer
|Inter
|24
|12
|0,5
|Fernando Muslera
|Galatasaray
|25
|14
|0,56
|Marcin Bulka
|Nice
|22
|15
|0,68
|Wojciech Szczesny
|Juventus
|23
|16
|0,7
|Lukas Hradecky
|Bayer Leverkusen
|21
|15
|0,71
|Diogo Costa
|Porto
|22
|16
|0,73
|Michele Di Gregorio
|Monza
|22
|17
|0,77
|Lucas Chevalier
|Lille
|22
|17
|0,77
|Vanja Milinkovic-Savic
|Torino
|23
|18
|0,78
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