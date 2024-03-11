Fernando Santos özür diledi: 'Sorumluluk benim'

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 23:29
Fernando Santos özür diledi: 'Sorumluluk benim'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende. Kötü bir maç oynadık. Galatasaray maçında ilk dakikalarda bir gol yedik ama sonrasında bir tepki verdik. Ama bugün bu yoktu. Öncelikle olan sorumlu her zaman hocadır dediğim gibi. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Maçlar oynadık. İyi olanları daha da geliştirmeye çalışacağız."

"BEŞİKTAŞ KİMLİĞİNİ GÖSTEREMEDİK"

"Beşiktaş kimliğini gösteremedik bugün. Her zaman söylediğim bir şey var, rakipten daha fazla koşmak ve mücadele etmek zorundayız. Bugün bunu yapmadık. Yeterince agresif değildik. Ama bu durumu değiştirecek olanlar da bizleriz. Beşiktaş'ın oynadığı oyun bu şekilde olmamalı. O gerçek kimliği göstermeliyiz. Konuşacağız, durumu düzelteceğiz. Düzeltmemiz gerekenler de bizleriz"

"OYUNCULARLA KONUŞACAĞIZ"

"Daha fazla fırsat yaratan bir takım olmalıyız. Oyuncularla da konuşacağız. Özellikle ligin son döneminde de daha iyi yapmamız gereken şeyleri yapacağız"


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