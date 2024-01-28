Fernando Santos'tan hakem tepkisi: 'İki haftadır hakkımız yeniyor'

Yayınlanma: 28.01.2024 - 19:59

Güncelleme: 28.01.2024 - 20:05

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Sivasspor'a 3 puanı getiren golü Rey Manaj attı. Beşiktaş bu yenilgiyle Süper Lig'deki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Mücadele sonrası siyahlı-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos maç sonrasında; "Rakamlarda üstündük ama maça kötü başladık. İlk 15 dakika çok kötü oynadık. Öyle bir gol yedik ki, rakibe hediye ettik. İkinci yarı istediklerimizi sahaya yansıttık. Oyuncularımın şunu anlaması lazım. İlk dakikadan son dakikaya aynı seviyede olmak zorundayız. Çok uğraştık ama bir şekilde sonuçlandıramadık" dedi.

"HAKEMLERİN DAHA DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında; "Bunla ilgili hiç konuşmadım ama konuşmak zorundayım. Geçen hafta Rashica'nın pozisyonu vardı. İki haftadır hakkımızın yendiği söyleyebilirim. Rakip Salih'e çarpıyor, net penaltı var. VAR'dan dönüyor. Daha dikkatli olmaları lazım. Bu doğru değil. Sivasspor'un hakkını yemeyelim. Çok iyi savunma yaptılar. Sivas bizim onlara verdiğimiz şansı değerlendirdi. Bizim oynamamız önemli" açıklamasında bulundu.