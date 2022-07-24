Ferrari şokta: Charles Leclerc yarış dışı!

Formula 1 Fransa Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Charles Leclerc lider götürdüğü mücadelede attığı spin sonrası yaşadığı kazanın ardından yarış dışı kaldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 16:56
Ferrari şokta: Charles Leclerc yarış dışı!
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Formula 1 Fransa Grand Prix'sinde Ferrari büyük bir şok yaşadı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc yarışı ilk sırada götürürken 11. virajda yaşadığı gaz pedalı problemi sonrası spin attı ve ardından bariyerlere çarptı.

Leclerc bu kazanın ardından yarış dışı kaldı.

Charles Leclerc, Avusturya'da da gaz pedalıyla ilgili benzer bir problem yaşamıştı.


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