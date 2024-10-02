Feyenoord ilk galibiyetini 3 golle aldı!
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Girona'yı 3-2 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Girona ile karşılaştı. Municipal de Montilivi Satdı'nda ounanan maçı Feyenoord 3-2 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Herrera (k.k.), 33. dakikada Milambo, 79. dakikada Krejci (k.k.) kaydetti. Girona'nın golleri 19. dakikada Lopez, 73. dakikada ise Van de Beek'den geldi.
Feyenoord'da Ueda, Girona'da ise Miovski kazanılan penaltı atışlarını gole çeviremediler.
Feyenoord, Leverkusen'den aldıkları 4-0'lık mağlubiyet sonrası moral buldu. Girona ise PSG yenilgisi sonrası ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı.
Bir sonraki maçta Feyenoord, Benfica ile karşılaşacak. Girona ise Bratislava'yı konuk edecek.
Etiketler: #feyenoord #girona #Şampiyonlar Ligi
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