Feyenoord - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi
Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, deplasmanda Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
FEYENOORD - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
FEYENOORD - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Lazio, grupta oynadığı son maçta Celtic deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Feyenoord ise deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'e 3-2 mağlup olmuştu.
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