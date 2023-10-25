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Feyenoord - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi

Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:13
Feyenoord - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, deplasmanda Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

FEYENOORD - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

FEYENOORD - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Lazio, grupta oynadığı son maçta Celtic deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Feyenoord ise deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'e 3-2 mağlup olmuştu. 


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