Feyenoord - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi
Feyenoord, Hollanda Kupası son 16 turunda kendi sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Hollanda Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Feyenoord, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.
FEYENOORD - PSV MAÇI SAAT KAÇTA?
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
FEYENOORD - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Dennis Johan Higler'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Feyenoord, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Utrecht'i 2-1 mağlup etmişti.
PSV Eindhoven ise kendi sahasında ağırladığı Twente'yi 3-1'lik skorla geçmişti.
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