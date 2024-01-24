Feyenoord - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi

Feyenoord, Hollanda Kupası son 16 turunda kendi sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:15
Feyenoord - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi
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Hollanda Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Arne Slot yönetimindeki Feyenoord, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

FEYENOORD - PSV MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

FEYENOORD - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Dennis Johan Higler'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Feyenoord, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Utrecht'i 2-1 mağlup etmişti.

PSV Eindhoven ise kendi sahasında ağırladığı Twente'yi 3-1'lik skorla geçmişti.


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