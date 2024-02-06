Feyyaz Uçar, 'Elimizde tutamayız' demişti: Ünlü menajerler, Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini duyurdu!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:30

Güncelleme: 06.02.2024 - 11:49

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy yükselen performansını Trabzonspor maçında attığı 2 golle devam ettirdi.

Yönetici Feyyaz Uçar, Trabzon maçı sonrası, ''Uzun yıllar Beşiktaş’ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Teklifler zaten başladı'' derken Türkiye’nin önde gelen menajerleri genç futbolcu ile ilgili olarak Hürriyet'e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

EN AZ 35 MİLYON EURO''

Ceylan Çalışkan: ''Cenk Tosun’u Everton’a 22 milyon Euro bonservisle satmıştım. Semih bu paranın çok üstünde ve genç. İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa’dan isteyenler var. En az 35 milyon Euro’ya satılır''

Fırat Tapan: ''Türkiye’de böyle golcü kolay yetişmedi. Semih farklı bir oyuncu fiyatı en az 25 milyon Euro olmalı.''

Semih Kılıçsoy

''PİYASASI 50 MİLYON EURO''

Bektaş Demirtaş: ''Ben Gerd Müller’e benzetiyorum. Fiyat olarak şu an piyasası 50 milyon Euro. Seneye Türkiye’ye veda eder.''

Ahmet Bulut: ''Semih Kılıçsoy Türkiye’nin yükselen değeri. Milli takımların tüm yaş gruplarında oynadı. O dönemden bu zamana kadar takip ediyorum. 2. bir Arda Güler oldu. Şimdiden İspanyol kulüpleri bu oyuncuyu takip ediyor ve soruyorlar. Saha içi mücadelesi müthiş diyorlar. Fiyat olarak en az 50-60 milyon Euro etmeli.''

''AVRUPA'DAN 6 TAKIM İZLİYOR''

Mİthat Halis: ''Şu anda Avrupa’da benim bildiğim 6 takım takip ediyor. Beşiktaş bence 2 yıl daha elinde tutmalı. Çünkü seneye en az 40 milyon Euro’ya alıcı bulur.''