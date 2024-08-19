Feyyaz Uçar transferde isim verdi: 'Büyük bir yol katedildi'

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, transfer açıklamasında bulundu. Brezilyalı oyuncu Angelo hakkında konuşan Uçar, "Angelo'nun transferi konusunda büyük bir yol katedildi. Söylemem yanlış ama söyledim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 19:36
Feyyaz Uçar transferde isim verdi: 'Büyük bir yol katedildi'
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Chelsea'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'nun transferi için açıklama yaptı.

Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Bizde transfer bitemez. Bizim vedalaşmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Zamanlamayı doğru yapabilirsek transfere devam edeceğiz. Kadromuzda biraz rahatlamamız lazım. Ondan sonrasını hep berabere göreceğiz" dedi.

"BÜYÜK BİR YOL KATEDİLDİ"

Angelo transferi ne durumda sorusuna cevap veren Uçar, "Angelo'nun transferi konusunda büyük bir yol katedildi. Söylemem yanlış ama söyledim" diye konuştu.

Ayrıca UEFA'nın yeni Avrupa Ligleri projesi için de şunları söyleyerek sözlerini bitirdi:

''UEFA, bu seneki sistemle birlikte birkaç sene içerisinde büyük takımların istediği Avrupa liglerini kurmanın planını yapıyor. Bizler de Türk takımları olarak bunun dışında kalmamak için çok çalışmalıyız.''


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