Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: 'Başkanımız derhal silinmesini istedi'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 22:41

Güncelleme: 03.03.2024 - 22:52

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar derbinin ikinci dakikasında bulduğu golle müsabakayı 1-0 kazandı ve yeniden liderliğe yükseldi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANIMIZ PAYLAŞIMIN DERHAL SİLİNMESİNİ İSTEDİ"

Uçar açıklamasında; "Bugün talihsiz bir şey yaşadık. Onu paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık, maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük. Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil. Biz Beşiktaş'ız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar. Kartal yükseklerde uçar. Biz rakiplerimize sosyal medya aracılığıyla konuşmak görüşmek istemiyoruz. İş farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye gidiyor. Biz saha içindeki mücadelemize devam edeceğiz. Maçın hakemiyle ilgili de sadece sormak istiyorum. Kendisine bir saldırıda bulunuldu. Sonra birdenbire tekrar bu maça veriliyor. Bir penaltı pozisyonu var" dedi.

Beşiktaş yönetici sözlerinin devamında; "Rekabeti bitirmeyin. Sahada iyi olan kazansın. Sonra Avrupa'da takımlarımız başarılı olamıyor. VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok. Bir rakip Cenk'in formasından asılıyor. Çağıran yok. Bizim oyuncumuz bir ikili mücadeleye giriyor. VAR o pozisyona müdahale ediyor. Bu şekilde Türk futbolu büyük yara alıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR ESKİ HAKEM BİZİ BİLGİLENDİRİYOR"

Feyyaz Uçar; "İstifaya davet edilen bir TFF var. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir hamle yapmak istiyorlarsa biz de destekleriz. Mağduriyet ortada, eminim sayın başkanımız bu konuda bir girişimde bulunacak. Hakemler konusunda durumun düzeltilmesi için bir hamlede bulunacağız. Bir arkadaşı maçlarla ilgili bizi bilgilendirmesi hakkında görevlendirdik. Maç sırasında bizi bilgilendiriyor. Hakemin ne karar vermesi gerektiği konusunda söylediklerine göre biz de açıklama yapıyoruz. Bir kaç tane pozisyon vardı bize göre sarı karttı. Aynı şeyleri tekrarlamaktan sıkılıyoruz. Halil Umut Meler'in istatistiklerine bakarsanız, kime ne kadar kart gösterdiğini görürsünüz" açıklamasında bulundu.