Feyyaz Uçar'dan Semih Kılıçsoy için transfer açıklaması

Yayınlanma: 04.02.2024 - 22:32

Güncelleme: 04.02.2024 - 22:32

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un 2 golüyle maçı 2-0 kazandı.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK TUTAMAYIZ"

Feyyaz Uçar açıklamasında; " Avrupa'da bitti ama bizde transfer devam ediyor. Bugün bir oyuncu geldi. Lider bir oyuncu. İki kulüp anlaşmaya çok yakın. O mevkide de diğer mevkilerde de istediğimiz şekilde gelişirse transferleri yapacağız. Semih uzun yıllar umarım Beşiktaş'ta oynar ama zannetmiyorum. Çok tutamayız. Teklifler zaten başladı. Sayın Montella da kadroya davet edecektir muhtemelen. Avrupa Şampiyonası'nda da oynarsa sonrasına bakacağız" dedi.

"İYİ BİR ÖN LİBERO OLABİLİYOR"

Uçar sözlerinin devamında; "Amartey iyi bir ön libero olabiliyor. İlk 11 ve yedeklerden çok fazla bir ayrılık olmayacaktır. Semih bizim için forvette çok önemli bir silah. O olmadığında sıkıntılar yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hakemler hakkında konuşan Feyyaz Uçar; "Biz herkese adil şekilde yönetim istiyoruz" dedi.

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Aboubakar hakkında konuşan Feyyaz Uçar; "FIFA kuralları oyunculardan yana tavır alıyor. Aboubakar'da da diğer kadro dışı kalmış isimlerde de değişen bir şey yok. Ghezzal şu anda ilk 11 oyuncusu. Tabii nihai karar Fernando Santos'un" dedi.