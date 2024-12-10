Feyyaz Uçar'dan yabancı hakem sözleri: 'Neden bu kadar karşıyız'

Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:07

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:07

Beşiktaş'ta Kulüp Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Sivasspor - Galatasaray maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu. Uçar, yabancı hakem konusunda açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu ve hakem tartışmalarıyla ilgili gündemin ardından, "Barış Alper'in pozisyonu kırmızı kart olmalıydı. Hakem nasıl bir karar verdi hala anlamış değilim. Dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ama biz bu tip darbelere çok maruz kaldık. Kaldığımızda da çıkar söyleriz. Söylemeye çalışıyoruz. Zaman zaman ortak olarak açıklama yapmaya çalışıyoruz. Her maçtan sonra konuşucunda da işin tadı kalmıyor. Devamlı konuşmak da bence çok doğru değil. Orada iletişim görevlisi arkadaşlarımız var, onlarla birlikte karar alıyoruz" dedi.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Hakemlerle ilgili konuşan Uçar, "Oynadığım yıllardan beri MHK'de gelişme görmek istiyoruz ama pek fazla değişiklik olmuyor. Acı bir durum bu. Bunu değiştirmemiz lazım. Bu, bambaşka bir konu. Bir şekilde bunun çözülmesi lazım. Yabancı hakeme neden bu kadar karşıyız, onu da anlamış değilim. Futbolcu, teknik direktör yabancı, hakemlerin de olmasında bir sakınca yok bence. Denenebilir bence. Ciddi bir memnuniyetsizlik var. Hakemlerden memnun musunuz, diye sorsak, kimse el kaldırmaz. Herkesin memnuniyetsizliği var. İnşallah hakem camiası kendisini geliştirecek" açıklamasında bulundu.