Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö kararı
Süper Lig ekibi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö'yü gelecek sezon da kadroda görmek istediği ileri sürüldü.
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası toparlanmakta zorlanınca gözden düşen Fredrik Midtsjö, son haftalardaki çıkışıyla bir anlamda kendi kaderini kendi çizmiş oldu.
Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un, Norveçli orta sahayı önümüzdeki sezon da mutlaka kadrosunda görmek istiyor.
SAVUNMAYA VE HÜCUMA KATKI
Okan Buruk'un takviye olarak oyuna aldığı 29 yaşındaki futbolcu hem savunmaya verdiği katkı hem de atakları organize etmesiyle yeniden göze girmeyi başardı.
Galatasaray'da bu sezon 22 maçta süre bulan Fredrik Midtsjö, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
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