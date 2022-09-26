FIBA Dünya Kupası'nda ABD'den Güney Kore'ye tarihi fark: 145-69

6 maçla devam edilen FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda, Güney Kore'yi 145-69 yenen ABD, turnuvanın sayı rekorunu kırdı.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:49
FIBA Dünya Kupası'nda ABD'den Güney Kore'ye tarihi fark: 145-69
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Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, beşinci gün maçlarıyla devam etti.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, A ve B gruplarında 6 maç oynandı.

Güney Kore'yi 145-69 mağlup eden ABD, turnuvada bir maçta en fazla sayı atan takım rekorunun sahibi oldu. Önceki rekor, 1990 yılında Malezya karşısında 143 sayı kaydeden Brezilya'ya aitti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Belçika-Bosna Hersek: 85-55

Güney Kore-ABD: 69-145

Çin-Porto Riko: 95-60

B Grubu:

Sırbistan-Mali: 81-68

Fransa-Japonya: 67-53

Kanada-Avustralya: 72-75


FIBA Kadınlar Dünya Kupası güney kore ABD

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