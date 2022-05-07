FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İspanyol ekipleri Lenovo Tenerife ile BAXI Manresa, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalde karşılaşacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan takımlar belli oldu.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Lenovo Tenerife ile BAXI Manresa karşılaşacak.
Turnuvanın yarı finali, İspanya'da Bilbao Arena'da oynanan iki maçla tamamlandı.
İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımını 78-71 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Diğer karşılaşmada ise İspanya'nın BAXI Manresa ekibi, Almanya'dan MHP Riesen Ludwigsburg'u 63-55 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Bu sonuçların ardından Lenovo Tenerife ile BAXI Manresa finalde, Hapoel U-Net Holon ile MHP Riesen Ludwigsburg ise üçüncülük için karşılaşacak.
Bu maçlar, 8 Mayıs Pazar günü oynanacak.
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