FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin son 16 turundaki rakipleri belli oldu.

İHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 12:23
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
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Türkiye'den, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımlarının da mücadele ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu grupları belirlendi. 

K Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa) ile eşleşti. L Grubu'ndaki Darüşşafaka, Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), UCAM Murcia (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak. J Grubu'ndaki mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji ise, Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ile mücadele edecek. 

24 Ocak'ta başlayacak son 16 turu grup maçları, 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. 

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları şu şekilde: 

I Grubu 

SIG Strasbourg (Fransa) 

Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) 

Hapoel Atsmon Holon (İsrail) 

JDA Bourgogne Dijon (Fransa) 

J Grubu 

Telekom Baskets Bonn (Almanya) 

BAXI Manresa (İspanya) 

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 

Rytas Vilnius (Litvanya) 

K Grubu 

GALATASARAY 

Unicaja (İspanya) 

AEK (Yunanistan) 

Limoges CSP (Fransa) 

L Grubu 

Surne Bilbao (İspanya) 

Lenovo Tenerife (İspanya) 

DARÜŞŞAFAKA 

UCAM Murcia (İspanya) 


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