FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin son 16 turundaki rakipleri belli oldu.
Türkiye'den, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımlarının da mücadele ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu grupları belirlendi.
K Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa) ile eşleşti. L Grubu'ndaki Darüşşafaka, Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), UCAM Murcia (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak. J Grubu'ndaki mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji ise, Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ile mücadele edecek.
24 Ocak'ta başlayacak son 16 turu grup maçları, 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları şu şekilde:
I Grubu
SIG Strasbourg (Fransa)
Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)
Hapoel Atsmon Holon (İsrail)
JDA Bourgogne Dijon (Fransa)
J Grubu
Telekom Baskets Bonn (Almanya)
BAXI Manresa (İspanya)
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Rytas Vilnius (Litvanya)
K Grubu
GALATASARAY
Unicaja (İspanya)
AEK (Yunanistan)
Limoges CSP (Fransa)
L Grubu
Surne Bilbao (İspanya)
Lenovo Tenerife (İspanya)
DARÜŞŞAFAKA
UCAM Murcia (İspanya)
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