Türkiye Kupası'ndan elenen Bursaspor'da yol ayrımı!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 23:46

Güncelleme: 10.10.2023 - 23:46

Bursaspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası’nda Bölgesel Amatör Lig takımı Gölcükspor’a mağlup olunmasından sonra Teknik Direktör Nedim Vatansever’le yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Nedim Vatansever ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Nedim Vatansever ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.”