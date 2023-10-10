Türkiye Kupası'ndan elenen Bursaspor'da yol ayrımı!

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor’da teknik direktör Yalçın Gündüz’ün gönderilmesi sonrası göreve getirilen Nedim Vatansever’le de yollar ayrıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 23:46
Türkiye Kupası'ndan elenen Bursaspor'da yol ayrımı!
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Bursaspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası’nda Bölgesel Amatör Lig takımı Gölcükspor’a mağlup olunmasından sonra Teknik Direktör Nedim Vatansever’le yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Nedim Vatansever ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Nedim Vatansever ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.”


Nedim Vatansever Bursaspor Türkiye Kupası TFF 2. Lig Beyaz Grup

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