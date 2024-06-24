FIFA açıkladı: 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig'den Samsunspor ile Kayserispor'un 2 dönem transfer yasağı aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:17
FIFA açıkladı: 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bugün (24 Haziran Pazartesi) itibarıyla 'transfer yasağı' sayfasını güncelledi.

Yeni güncelleme ile birlikte daha önceden yasaklı kulüpler arasında ismi yer almayan Samsunspor'a kötü haber geldi. 24 Haziran tarihi ile yayımlanan raporda Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağının bugün itibarıyla yürürlüğe geçtiği bildirildi.

KAYSERİSPOR'A TRANSFER YASAĞI

Kamuoyuna açıklanan raporda Samsunspor'un yanı sıra Süper Lig kulüplerinden Kayserispor'un, TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile Giresunspor'un da 2 dönem transfer yasağının başlangıç tarihi olarak 24 Haziran olduğu ifade edildi.

FIFA'nın daha önceden de açıkladığı listede transfer yasağı bulunan kulüpler MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Menemen FK, Konyaspor, Elazığspor, Adanaspor, Hatayspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Adana Demirspor gibi kulüpler yer almıştı.


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