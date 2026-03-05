FIFA'dan 2026 Dünya Kupası'na yeni düzenleme!

2026 FIFA Dünya Kupası, yalnızca katılımcı sayısındaki artışla değil, oyunun akışını değiştirebilecek yeni bir reklam uygulamasıyla da gündeme geldi.

The Athletic'in ulaştığı belgelere ve FIFA yetkililerine dayandırdığı habere göre, turnuvada her 45 dakikalık devrenin ortasında 3 dakikalık zorunlu bir ara verilecek. FIFA bu durumu resmi olarak "su molası" (hydration break) şeklinde tanımlasa da, söz konusu sürenin yayıncı kuruluşlar için önemli bir reklam alanı yaratacağı ifade edildi.

REKLAM SÜRESİ VE KURALLAR

Yayıncılara gönderilen yönergelere göre, 3 dakikalık molanın 2 dakika 10 saniyesi reklamlar için kullanılabilecek.

FIFA, oyunun akışını korumak adına bazı sınırlamalar da getirdi. Buna göre:

- Reklamlar, hakemin düdüğünden en erken 20 saniye sonra başlayabilecek.

- Maç yeniden başlamadan en az 30 saniye önce yayına geri dönülecek.

- Yayıncılar isterse split-screen (bölünmüş ekran) yöntemiyle maçı ve reklamı aynı anda gösterebilecek.

- Bu yöntemde yalnızca FIFA'nın resmi sponsorlarının reklamları kullanılabilecek.

- Tam ekran reklamlarda ise yayıncılar farklı markalara yer verebilecek.

EKONOMİK VE TAKTİKSEL ETKİLER

Spor pazarlaması uzmanlarından Ricardo Fort, uygulamanın ekonomik yönüne dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"FIFA için bu durum basit bir matematik hesabı. Yayıncılar bu mola sayesinde çok daha fazla para kazanacak ve dolayısıyla yayın hakları için FIFA'ya daha fazla ödeme yapacaklar."

Saha içinde ise bu 3 dakikalık araların teknik direktörlere oyuncularıyla doğrudan iletişim kurma ve kısa taktik değişiklikler yapma fırsatı sağlayacağı belirtiliyor.

Benzer bir uygulama daha önce Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından 90 saniyelik molalar şeklinde uygulanmıştı. Ancak FIFA'nın planladığı 3 dakikalık sistem, Amerikan futbolu veya basketboldaki "timeout" kültürüne daha yakın bir yapı oluşturuyor.