FIFA Dünya Kupası kadrolarında değişikliğe gidildiğini açıkladı
FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda kadro sınırlamasını en az 23, en fazla 26 oyuncu olacak şekilde güncellediğini duyurdu.
FIFA, 2022 Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamayla takım kadrolarındaki değişikliği duyurdu. Buna göre, kadrolar 26 oyuncudan oluşacak.
2022 Katar Dünya Kupası'yla başlamak üzere 23 olan kadro sınırlamasının, en az 23, en fazla 26 oyuncu şeklinde güncellendi.
21 Kasım'da Katar'da başlayacak Dünya Kupası, 18 Aralık'taki dev finalle sona erecek.
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