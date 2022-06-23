FIFA Dünya Kupası kadrolarında değişikliğe gidildiğini açıkladı

23 Haziran 2022 Perşembe, 19:59

FIFA, 2022 Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamayla takım kadrolarındaki değişikliği duyurdu. Buna göre, kadrolar 26 oyuncudan oluşacak.

2022 Katar Dünya Kupası'yla başlamak üzere 23 olan kadro sınırlamasının, en az 23, en fazla 26 oyuncu şeklinde güncellendi.

21 Kasım'da Katar'da başlayacak Dünya Kupası, 18 Aralık'taki dev finalle sona erecek.



