FIFA duyurdu: En iyi futbolcu adayları 3'e düştü
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), şubat ayında sahiplerini bulacak en iyi erkek ve kadın futbolcu adaylarının 3'e düştüğünü açıkladı.
2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen erkek ve kadın futbolcuların sayısı üçe indi.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler futbolunda yer alan adaylardan en fazla oyu alan Real Madrid'li Karim Benzema ile Paris Saint-Germain'li Kylian Mbappe ve Lionel Messi, 2022'nin en iyi oyuncusu olmak için birbirleriyle yarışacak.
KADINLARDA EN İYİ ÜÇ İSİM
Kadınlar kategorisinde ise Arsenal'dan Beth Mead, Barcelona'dan Alexia Putellas ve San Diego Wave'den Alex Morgan, en iyi üç arasına kaldı.
Ödüllerin sahibi, aralarında teknik direktörler, futbolcular ve gazetecilerin yer aldığı jürinin vereceği oyların ardından belirlenecek. Ödül töreni, Fransa'nın başkenti Paris'te, 27 Şubat'ta düzenlenecek.
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