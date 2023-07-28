İngiltere 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 2'de 2 yaptı

İngiltere, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Danimarka'yı 1-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 16:47
İngiltere 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 2'de 2 yaptı
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Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda günün maçları tamamlandı.

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D Grubu'nda oynanan maçlarda; İngiltere, Danimarka'yı 1-0 yenerken Çin ise Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

G Grubu'nda ise Arjantin, Güney Afrika ile 2-2 berabere kaldı.


ingiltere Danimarka 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası

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