FIFA'dan Antalyaspor'a şok: Transfer yasağında yeni karar!

FIFA'nın Süper Lig ekibi Antalyaspor'un 3 dönemlik transfer yasağı cezasını süresize çevirdiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:32
FIFA'dan Antalyaspor'a şok: Transfer yasağında yeni karar!
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FIFA, üç transfer dönemi cezası bulunan Antalyaspor için yeni bir karar aldı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un transfer yasağı FIFA tarafından süresize çevirildi.

Antalyaspor ihtilaflı oyunculara borçlarını ödeyene kadar transfer yapamayacak. Süresiz transfer yasağı, kulüp borçlarının tamamını ödeyene kadar sürecek.

BAŞKAN BOZTEPE'DEN TRANSFER YASAĞI AÇIKLAMASI

Devre arası transfer döneminde transfer yapamayan tek takım olan Antalyaspor'da Sinan Boztepe, transfer yasağıyla ilgili önceki ayki açıklamasında , "Transfer yasağı, küçük geçmişten gelen birkaç mahkemelik olay vardı ve sonuçlandı. Çok ciddi rakamlar da değil, yaklaşık 200 bin Euro civarı bir ödeme yapıldığı takdirde ceza kalkıyor. Kısa vadede zaten ihtiyacımız olduğu kadar ödenecek bir transferin engeli diyelim buna. Transfer engelini kaldıracağız. Çok önemli bir detay değil. Sonuçlanmasını beklediğimiz bir Luiz Adriano dosyası var. O da muhtemelen yakın zamanda sonuçlanır. Sonuçlanmasına göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.


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