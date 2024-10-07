FIFA'dan 'Jackie Chan' kararı: 10 maç men!

FIFA, Wolverhampton - Como maçında rakibi Hwang hee-chan'e 'Jackie Chan' diyen Marco Curto'ya 10 maç ceza verdi.

FIFA'dan 'Jackie Chan' kararı: 10 maç men!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 23:13

Serie A'ya yükselen Como bu yaz Premier Lig ekibi Wolverhampton ile hazırlık maçı oynamıştı. Karşılaşmada Como oyuncusu Marco Curto, yaşanan bir pozisyonun ardından Wolverhampton'ın Güney Koreli golcüsü Hwang hee-chan için takım arkadaşına, "Onu görmezden gel, kendini Jackie Chan sanıyor" demesi üzerine ortalık gerginleşmişti. Curto'nun sözleri üzerine Wolverhampton oyuncusu Daniel Podence rakibine yumruk atarak kırmızı kart görmüştü.

Maçın ardından Wolverhampton, Marco Curto'yu ırkçılık yaptığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etmişti.

Marco Curto

"JACKIE CHAN" DİYE SESLENMEK IRKÇILIK SAYILDI

NTV Spor'un aktardığına göre FIFA, Güney Koreli futbolcuya Hong Kong'lu aktör Jackie Chan'in adıyla seslenilmesini ırkçılık olarak değerlendirdi.

Marco Curto'ya 10 maç men veren FIFA'nın açıklamasında, "Futbolcu Marco Curto, ayrımcı davranışlarından dolayı 10 maç cezaya çarptırıldı" ifadeleri yer aldı.

Curto'nun 10 maçlık cezasını 2 sene ertelendiği kaydedildi.


Etiketler: #Marco Curto #Hwang Hee-chan #Jackie Chan #ırkçılık

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