Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçında Nijerya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:29
Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.

Jean Louis Gasset yönetimindeki Fildişi Sahili, ikinci maçında Jose Peseiro'nun ekibi Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

FİLDİŞİ SAHİLİ - NİJERYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili'ndeki Alassane Quattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ - NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.

Fildişi Sahili grupta oynadığı ilk karşılaşmada Gine Bissau'yu 2-0 mağlup etti. 

Nijerya ise Ekvator Ginesi'yle karşılaştığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 


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