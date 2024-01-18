Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçında Nijerya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.
Jean Louis Gasset yönetimindeki Fildişi Sahili, ikinci maçında Jose Peseiro'nun ekibi Nijerya ile karşı karşıya gelecek.
FİLDİŞİ SAHİLİ - NİJERYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fildişi Sahili'ndeki Alassane Quattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
FİLDİŞİ SAHİLİ - NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.
Fildişi Sahili grupta oynadığı ilk karşılaşmada Gine Bissau'yu 2-0 mağlup etti.
Nijerya ise Ekvator Ginesi'yle karşılaştığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
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