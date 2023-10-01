Filenin Efeleri Slovenya'yı geçemedi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçında karşılaştığı Slovenya'ya setlerde 3-0 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:11
Filenin Efeleri Slovenya'yı geçemedi!
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Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

Çekişmeli geçen ilk iki seti 28-26 ve 30-28'lik skorlarla kazanan Slovenya, 2-0 öne geçti.

Üçüncü setin genelinde üstün bir oyun ortaya koyan Slovenya, farkı 6 sayıya (20-14) kadar çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, maçın son bölümünde farkı 2'ye (23-21) indirse de seti 25-22, karşılamayı da 3-0 kaybetti.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Slovenya'dan Rok Mozic, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. A Milli Takım'da ise Adis Lagumdzija 16, Mirza Lagumdzija 14 sayıyla öne çıktı.

Bu sonuçla grupta Slovenya 2'de 2 yaparken, milliler ilk mağlubiyetini aldı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim Salı günü TSİ 10.00'da ABD ile karşılaşacak.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

Salon: Yoyogi

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

Slovenya: Pajenk, Mozic, Cebulj, Kozamernik, Vincic, Urnaut (Kovacic, Mujanovic)

Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Arda Bostan, Faik Samet Güneş, Yasin Aydın, Kaan Gürbüz)

Setler: 28-26, 30-28, 25-22

Süre: 97 dakika


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A Milli Erkek Voleybol Takımı Filenin Efeleri Slovenya 2024 paris olimpiyat oyunları

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