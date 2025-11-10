Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 17:05:00
AA
Filenin Efeleri, Bahreyn'e set vermedi!

Erkek Milli Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda Bahreyn'i 3-0 yendi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Bahreyn'i 3-0 mağlup etti.

Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmada ilk seti 25-22 alan milli takım, büyük çekişmenin yaşandığı ikinci seti 34-32 almayı başardı. Üçüncü seti de 25-22 alan ay-yıldızlılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Erkek Milli Voleybol Takımı, beşinci maçında yarın saat 19.00'da Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale çıkacak, üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynayacak.

