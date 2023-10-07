Filenin Efeleri, Mısır'ı 3-1'le devirdi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Mısır'ı 3-1 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 09:05
Filenin Efeleri, Mısır'ı 3-1'le devirdi!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 6. maçında Mısır'ı 3-1 yendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın ilk iki setini, 25-21 ve 25-18'lik skorla Türkiye hanesine yazdırdı. Fakat Mısır, 3. seti 25-20 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Ay-yıldızlılar, 5-0 geriye düştüğü 4. seti 25-23 kazanarak gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Mısır ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

İlk 2 şansı bulunmayan Türkiye, 7. ve son maçını pazar günü TSİ 07.00'de Tunus ile yapacak.


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