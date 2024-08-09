Filenin Sultanları İtalya'ya yenildi: Çizme'ye takıldık

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında dünya 1 numarası İtalya’ya 3-0 yenilip altın madalya kazanma şansını kaçırdı. Ay-Yıldızlılar, yarın saat 18.15’te Brezilya ile bronz madalya maçında karşılaşacak.

İlk sete iyi başlayan Milliler, Eda, Zehra ve Elif’in sayılarıyla 9-5 öne geçti. İtalya 14- 14’te eşitliği yakaladı. 4 sayılık seriyle 18-16 üstünlük kuran rakibimiz, 21-17 yapsa da farkı kapatıp 21- 20’ye geldik. Ancak son bölümü iyi oynayan İtalya seti 25-22 aldı.

İTALYA - ABD FİNALİ

Dengede başlayan ikinci sette (8- 8, 13-13), 15-13’te öne geçtik. Ancak İtalya önce 17-15 üstünlük kurup devamında iyi oyununu sürdürüp seti 25-19 kazandı. Üçüncü sette 6-3 ve 12-9 öne geçip İtalya’ya erken iki mola aldırdık.

Sultanlar 20-18 öndeyken avantajını koruyamadı ve setten 25-22, maçtan da 3-0 mağlup ayrıldı. İtalya, 11 Ağustos’taki finalde ABD ile karşılaşacak.

"MADALYA İSTİYORUZ"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, “Yarı finale gelmek büyük bir başarı bizim için. Kazanmayı çok istiyorduk ama bir türlü sakin kalamadık, öndeyken bile oyunun kontrolü bizde değildi. İtalya çok sakin oynadı. Karar anlarında biraz hata yaptık. Tüm şanssızlıklara rağmen mücadelesinden ötürü takımla, teknik ekiple gurur duyuyorum. Hâlâ bir madalya şansımız var. Çok güzel bir taraftar desteği var burada. Brezilya maçı zor olacak, iyi hazırlanan, daha sakin kalan ekip kazanacak. Madalya kazanmayı çok istiyoruz” dedi.

TEKVANDODA ÜZÜLDÜK

Tekvandoda Hakan Reçber, repesaj maçında Brezilyalı Edival Pontes’e 2-1; Hatice Kübra İlgün de Kanadalı Skylar Park’a 2-0 yenilip Paris 2024’e veda etti.

Halterde Muhammed Furkan Özbek, toplam 341 kiloyla oyunları 4. bitirdi. Modern pentatlon eskrimde Buğra Ünal ve İlke Özyüksel Mihrioğlu yarı finalde mücadele edecek.

Atletizm gülle atmada Emel Dereli, 17.02 metreyle 24. olunca finale yükselemedi.

SALON: South Paris

HAKEMLER: Wojciech Maroszek, Sumie Myoi

TÜRKİYE: Elif, Eda, Ebrar, Hande, Zehra, Vargas, Gizem (libero), Meliha, Derya

İTALYA: Orro, Bosetti, Danesi, Sylla, Egonu, Fahr, Gennaro (libero), Cambi, Antropova, Giovannini

SETLER: 22-25, 19-25, 22-25