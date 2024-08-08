Filenin Sultanları sahada: Yarı final coşkusu Türkiye'nin her bir yanında dev ekranlarda...
Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya için bugün saat 21:00'de İtalya ile karşılaşacak. Yarı final heyecanı yurdun pek çok bölgesinde dev ekranlarda yayımlanacak.
Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda İtalya ile yarı finalde karşılaşacak. Saat 21:00'de başlayacak karşılaşma yurdun pek çok bölgesinde dev ekranlarda yayımlanacak. İşte yarı finalin yayımlanacağı meydanlar...
İSTANBUL
Beykoz Sahil Etkinlik Alanı
Beyoğlu Belediyesi Yelken Okulu Önü | Hasköy Sahil
Çatalca Millet Bahçesi
Çekmeköy Doğa Park
Etiler Sanatçılar Parkı
Gaziosmanpaşa Meydanı
Metro İstanbul Esenler Yerleşkesi
Sarıyer Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı
Şişli Habitat Parkı
Şişli Kanyon
Tuzla Sahil Tören Alanı
ANKARA
Altınpark
Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı
Beypazarı Hıdırlık Tepesi Amfi Tiyatro
Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı
Çankaya Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı
Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı
Mamak 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi
Yenimahalle Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı
Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı
BURSA
Osmangazi Kent Meydanı
Hüdavendigar Kent Parkı
Yıldırım Sağlık Parkı
Orhaneli Terminal Meydanı
BURFAŞ Mudanya Plajı
Nilüfer Belediyesi Halk Evi Önü
Mudanya Mütareke Meydanı
ANTALYA
Atatürk Anıtı Önü ( Alanya )
Cumhuriyet Meydanı ( Akseki )
Cumhuriyet Meydanı ( Kaş )
Denizyüzü Kafe – Eski Lara Yolu ( Muratpaşa )
HayatPark ( Konyaaltı )
İZMİR
Ayrancılar Meydanı ( Torbalı )
Büyükpark ( Bornova )
Demokrasi Meydanı ( Narlıdere )
Kırmızı Kafe ( Torbalı )
ÇANAKKALE
Barış Kafe
Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi Yanı Kordon
İrfan Şahin Er Meydanı ( Biga )
Özgürlük Parkı
TEKİRDAĞ
Cumhuriyet Meydanı - Şarköy
Hükümet Önü - Malkara
Köşem Meydanı – Çerkezköy
Sahil Dolgu Alanı - Süleymanpaşa
BALIKESİR
Ay Yıldız Amfi Tiyatro – Asuva Park ( Altıeylül )
Cumhuriyet Meydanı ( Gömeç )
Cumhuriyet Meydanı ( Gönen )
KOCAELİ
Belsa Meydanı – İzmit Belediyesi Önü
Derince Kent Meydanı
Kartepe Ertuğrulgazi Kanal Park
DENİZLİ
Açık Hava Tiyatrosu
Adalet Parkı Üstü Festival Alanı
Delikliçınar Meydanı
MANİSA
Akhisar Gölet Etkinlik Alanı
Atatürk Kent Parkı
ADANA
Uğur Mumcu Meydanı ( İstasyon Önü )
MERSİN
Çamlıyayla Belediyesi Önü
ESKİŞEHİR
Kanlıkavak Parkı
SAMSUN
Çobanlı İskelesi
MUĞLA
Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı
SAKARYA
Remzi Bölükbaşı Parkı ( Söğütlü )
KÜTAHYA
Belediye Bahçesi
ORDU
Panorama Sosyal Tesisleri
NEVŞEHİR
Ürgüp Cumhuriyet Meydanı
BURDUR
Bucak Cumhuriyet Meydanı
AFYON
Zafer Meydanı
KIRIKKALE
Kırıkkale Büyükşehir Parkı
YALOVA
Çiftlikköy Mokamp
KASTAMONU
Belediye Meydanı
BARTIN
Amasra Kültür Park
BATMAN
15 Temmuz Şehitler Parkı ( Kozluk )
KIBRIS
Moe Açık Hava Sahnesi
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