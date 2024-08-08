Filenin Sultanları sahada: Yarı final coşkusu Türkiye'nin her bir yanında dev ekranlarda...

Yayınlanma: 08.08.2024 - 11:29

Güncelleme: 08.08.2024 - 11:29

Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda İtalya ile yarı finalde karşılaşacak. Saat 21:00'de başlayacak karşılaşma yurdun pek çok bölgesinde dev ekranlarda yayımlanacak. İşte yarı finalin yayımlanacağı meydanlar...

İSTANBUL

Beykoz Sahil Etkinlik Alanı

Beyoğlu Belediyesi Yelken Okulu Önü | Hasköy Sahil

Çatalca Millet Bahçesi

Çekmeköy Doğa Park

Etiler Sanatçılar Parkı

Gaziosmanpaşa Meydanı

Metro İstanbul Esenler Yerleşkesi

Sarıyer Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı

Şişli Habitat Parkı

Şişli Kanyon

Tuzla Sahil Tören Alanı

ANKARA

Altınpark

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı

Beypazarı Hıdırlık Tepesi Amfi Tiyatro

Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Çankaya Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı

Mamak 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi

Yenimahalle Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı

Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı

BURSA

Osmangazi Kent Meydanı

Hüdavendigar Kent Parkı

Yıldırım Sağlık Parkı

Orhaneli Terminal Meydanı

BURFAŞ Mudanya Plajı

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Önü

Mudanya Mütareke Meydanı

ANTALYA

Atatürk Anıtı Önü ( Alanya )

Cumhuriyet Meydanı ( Akseki )

Cumhuriyet Meydanı ( Kaş )

Denizyüzü Kafe – Eski Lara Yolu ( Muratpaşa )

HayatPark ( Konyaaltı )

İZMİR

Ayrancılar Meydanı ( Torbalı )

Büyükpark ( Bornova )

Demokrasi Meydanı ( Narlıdere )

Kırmızı Kafe ( Torbalı )

ÇANAKKALE

Barış Kafe

Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi Yanı Kordon

İrfan Şahin Er Meydanı ( Biga )

Özgürlük Parkı

TEKİRDAĞ

Cumhuriyet Meydanı - Şarköy

Hükümet Önü - Malkara

Köşem Meydanı – Çerkezköy

Sahil Dolgu Alanı - Süleymanpaşa

BALIKESİR

Ay Yıldız Amfi Tiyatro – Asuva Park ( Altıeylül )

Cumhuriyet Meydanı ( Gömeç )

Cumhuriyet Meydanı ( Gönen )

KOCAELİ

Belsa Meydanı – İzmit Belediyesi Önü

Derince Kent Meydanı

Kartepe Ertuğrulgazi Kanal Park

DENİZLİ

Açık Hava Tiyatrosu

Adalet Parkı Üstü Festival Alanı

Delikliçınar Meydanı

MANİSA

Akhisar Gölet Etkinlik Alanı

Atatürk Kent Parkı

ADANA

Uğur Mumcu Meydanı ( İstasyon Önü )

MERSİN

Çamlıyayla Belediyesi Önü

ESKİŞEHİR

Kanlıkavak Parkı

SAMSUN

Çobanlı İskelesi

MUĞLA

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı

SAKARYA

Remzi Bölükbaşı Parkı ( Söğütlü )

KÜTAHYA

Belediye Bahçesi

ORDU

Panorama Sosyal Tesisleri

NEVŞEHİR

Ürgüp Cumhuriyet Meydanı

BURDUR

Bucak Cumhuriyet Meydanı

AFYON

Zafer Meydanı

KIRIKKALE

Kırıkkale Büyükşehir Parkı

YALOVA

Çiftlikköy Mokamp

KASTAMONU

Belediye Meydanı

BARTIN

Amasra Kültür Park

BATMAN

15 Temmuz Şehitler Parkı ( Kozluk )

KIBRIS

Moe Açık Hava Sahnesi