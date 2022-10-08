Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu
FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-20 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci sette rakibine 25-21, üçüncü sette ise 25-23 mağlup olarak karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonuçla Filenin Sultanları gruptaki 3. yenilgisini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.
Filenin Sultanları, 2. tur F Grubu'nda Tayland, Amerika Birleşik Devletleri ve Sırbistan'a yenilirken Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya'yı mağlup etti.
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