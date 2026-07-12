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Filenin Sultanları Tayland'a geçit vermedi! Üçüncü turu galibiyetle tamamladı

Filenin Sultanları Tayland'a geçit vermedi! Üçüncü turu galibiyetle tamamladı

12.07.2026 11:37:00
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AA
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Filenin Sultanları Tayland'a geçit vermedi! Üçüncü turu galibiyetle tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki dördüncü maçında karşılaştığı Tayland'ı 3-1 mağlup etti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi üçüncü etap dördüncü ve son maçında Tayland'ı 3-1 yendi.

Milli takım, Japonya'nın Osaka kentinde oynanan karşılaşmayı 27-25, 21-25, 19-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazandı.

FİNALLERİ GARANTİLEMİŞTİ

Ay-yıldızlılar, turnuvada 12 maçta 9. galibiyet alırken 3 yenilgi yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne puan tablosunun 4. sırasından katılacak. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 12 maçta 10 galibiyet elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünkü sonuçların ardından Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantilemişti.

Milli takım, VNL Finalleri çeyrek finalinde puan tablosunu 5. sırada tamamlayan ülkeyle karşılaşacak. Rakibi, günün diğer maçlarının ardından netlik kazanacak.

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek.

Salon: Asue Arena

Hakemler: İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Tayland: Pornpun, Sasipaporn, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Kaewkalaya (Piyanut, Jidapa, Warisara, Kalyarat, Natthanicha, Serah)

Türkiye: Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Saliha Şahin, Jack-Kısal, Elif Şahin (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, İlkin Aydın, Cansu Özbay, Defne Başyolcu)

Setler: 27-25, 21-25, 19-25, 22-25

Süre: 112 dakika

İlgili Konular: #FIVB Milletler Ligi #A Milli Kadın Voleybol Takımı #Tayland

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