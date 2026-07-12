Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa FK'den kadroya 5 takviye!

Manisa FK'den kadroya 5 takviye!

12.07.2026 10:38:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Manisa FK'den kadroya 5 takviye!

TFF 1. Lig ekibi Manisa FK, Noha Lemina, Julien Anziani, Cheikne Sylla, Atakan Çankaya ve Yüksel Egemen Yaylı’yı transfer etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. 1. Lig’de mücadele edecek siyah-beyazlı ekip, yeni sezon planlaması doğrultusunda 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren Manisa FK, orta saha oyuncusu Julien Anziani, kanat oyuncusu Noha Lemina, kaleci Yüksel Egemen Yaylı, santrfor Cheikne Sylla ve savunma oyuncusu Atakan Çankaya ile anlaşmaya vardı.

SEZON ÖNCESİ KAMPA KATILACAKLAR

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerin takıma önemli katkılar sağlamasının beklendiği belirtilirken, "Yeni transferlerimize hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Yeni transferlerin, sezon öncesi kamp çalışmalarında takımla birlikte hazırlıklarını sürdüreceği öğrenildi. Manisa FK, gerçekleştirdiği takviyelerle 2026-2027 sezonunda güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedefliyor.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #transfer #Manisa FK

İlgili Haberler

Lionel Scaloni'den özeleştiri: 'Bizi zor durumda bıraktılar'
Lionel Scaloni'den özeleştiri: 'Bizi zor durumda bıraktılar' Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde 3-1 kazandıkları İsviçre maçının ardından görüşlerini aktardı.
Murat Yakın'dan Arjantin maçı açıklaması: 'Bu şekilde elenmek gerçekten üzücü'
Murat Yakın'dan Arjantin maçı açıklaması: 'Bu şekilde elenmek gerçekten üzücü' İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştıkları Arjantin'e 3-1 mağlup oldukları maçın ardından görüşlerini aktardı.
Conor McGregor ile Max Holloway maçında büyük hayal kırıklığı... Bir dakikada nakavt oldu!
Conor McGregor ile Max Holloway maçında büyük hayal kırıklığı... Bir dakikada nakavt oldu! İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor ile ABD'li sporcu Max Holloway'in karşı karşıya geldiği UFC mücadelesi kısa sürede sonuçlanarak sporseverleri hayal kırıklığına uğrattı.