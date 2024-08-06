Paris 2024'te nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları yarı final için altın sette!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geliyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, Çin ile son dörde kalmak için mücadele ediyor. South Paris Arena'da oynanan Çin - Türkiye voleybol maçı TSİ 10.00'da başladı.
YARI FİNAL İÇİN SON SET
Filenin Sultanları'nın geri döndüğü karşılaşmada Çin 2-2'lik eşitliği sağladı.Karşılaşmada son seti kazanan ülke Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselecek.
ÇİN 2 - 2 TÜRKİYE
1. set: 25 - 23
2. set: 21 - 25
3. set: 24 - 26
4. set: 25 - 21
ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?
Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.
RAKİP İTALYA - SIRBİSTAN MAÇININ GALİBİ OLACAK
Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
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