Paris 2024'te nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları yarı final için altın sette!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 11:40
Paris 2024'te nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları yarı final için altın sette!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, Çin ile son dörde kalmak için mücadele ediyor. South Paris Arena'da oynanan Çin - Türkiye voleybol maçı TSİ 10.00'da başladı.

YARI FİNAL İÇİN SON SET

Filenin Sultanları'nın geri döndüğü karşılaşmada Çin 2-2'lik eşitliği sağladı.Karşılaşmada son seti kazanan ülke Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselecek.

ÇİN 2 - 2 TÜRKİYE

1. set: 25 - 23

2. set: 21 - 25

3. set: 24 - 26

4. set: 25 - 21

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

RAKİP İTALYA - SIRBİSTAN MAÇININ GALİBİ OLACAK

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.


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