Filip Kostic'in yeni adresi belli oluyor!

Fenerbahçe'nin geçen sezon Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, sarı lacivertli takımla sözleşmesi sona erdikten sonra İtalyan kulübüne geri döndü.

Kostic, siyah beyazlılarla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılsa da gelecek sezon da Juve'nın kadrosunda düşünülmüyor.

Serie A kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp sol bekin hangi takımda yer alacağı merak edilirken, tecrübeli sol bekle ilgili olarak Yunanistan'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Nova Sports'ta yer alan habere göre; Filip Kostic'i kadrosuna katmak isteyen Olympiakos, Juventus ile temaslara başladı.

Haberde, İtalyanların Kostic için 4 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep ettiği ileri sürüldü.

Ayrıca 32 yaşındaki oyuncuya Atalanta, Marsilya, Roma ve Bologna'dan da teklifler geldiği iddia edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 35 maça çıkan Filip Kostic, 2 kez fileleri havalandırırken, 9 da gol pası verdi.