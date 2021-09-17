Filip Novak'ın Sparta Prag'a gideceği iddia edildi
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Filip Novak'ın, Sparta Prag'a gideceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Filip Novak hakkında sürpriz transfer iddiası gündeme geldi.
Çek basını, sarı lacivertli kulüp ile sözleşmesi Haziran 2023 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki savunmacının ülkesine döneceğini öne sürdü.
Çek basınında yer alan haberde; Novak'ın Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer olacağı iddia edildi.
Çek oyuncu, 2020-2021 sezonunda Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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